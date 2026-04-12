Mercedes-Benz, VW und Co.: So sehr hinken die deutschen Autokonzerne hinterher

Für die Autoindustrie war 2025 ein Jahr zum Vergessen. Vor allem deutsche Hersteller hatten zu kämpfen. Wie schlecht es im internationalen Vergleich lief, zeigt eine aktuelle Studie.
Die deutschen Autobauer haben im vergangenen Jahr bei wichtigen Finanzkennzahlen teils deutlich schlechter abgeschnitten als die internationale Konkurrenz. BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen hinkten beim Umsatz, dem operativen Ergebnis und Absatz weitgehend hinterher, wie aus einer Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht.