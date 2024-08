Mercedes-Benz-Museum: Nachts vor dem Museum: Open-Air-Kino startet

Der VfB Stuttgart macht den Anfang: Zum Start des diesjährigen Open-Air-Kinos im Mercedes-Benz-Museum wird – kurz vor dem Bundesligaauftakt – ein Rückblick auf die erfolgreiche vergangene Saison 2023/24 präsentiert. „VfB Inteam – das Saisonfinale“ heißt dieser erste vom Verein für Bewegungsspiele, neuerdings bekannt als Verein für Begeisterung, produzierte Dokumentarfilm.

Gezeigt wird die Abschlussfolge mit „emotionalen Highlights“, darunter eine Kabinenansprache. Zu sehen ist das 90-Minuten-Filmdokument an diesem Donnerstag, 22. August, um 21 Uhr.

Eine Mischung aus Genres und Stilen

Bis zum 8. September folgen im Open-Air-Kino des Museums 15 weitere Filme. Die Veranstalter versprechen „eine bunte Mischung aus Genres und Stilen“. Dazu gehören Filme wie der Science-Fiction-Streifen „Dune – Part Two“, die Action-Komödie „Deadpool & Wolverine“ oder die Filmbiografie „Back to Black“ über die Sängerin Amy Winehouse.

Natur- und Abenteuerliebhaber sollen bei „International Ocean Film Tour Vol. 10“ und der „European Outdoor Film Tour 2023“ auf ihre Kosten kommen. Im einen Fall geht es um Wasserwelten, im anderen um Extremsportarten. Auch ein ausgewiesener Familienfilm ist mit dabei: „Ich – Einfach unverbesserlich 4“.

Die Filme laufen bei jedem Wetter

Ein Statement gibt das Mercedes-Museum mit dem Liebesdrama „All of Us Strangers“ ab, das in Kooperation mit dem Netzwerk „Queers & Friends“ der Mercedes-Benz AG gezeigt wird. Geplant ist dazu auch eine Gesprächsrunde zum Thema „Queersein im Film“. Allen Filmen gemeinsam ist: der Eintritt kostet 12 Euro pro Person. Einlass zu den Filmvorführungen, die je nach Film zwischen 20.30 und 21 Uhr beginnen, ist jeweils ab 19 Uhr. Eine Kinobar bietet Getränke, Popcorn und Snacks an. Für alle Filme gilt laut den Veranstaltern: Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung. Anders sieht es bei einer offiziellen Unwetterwarnung aus. Montags läuft – wie im Museum – nichts.

Für einige der Filme gibt es nur noch Restkarten. Weitere Informationen und Tickets sind unter www.mercedes-benz.com/oak erhältlich.