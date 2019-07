31-Jähriger schwer verletzt Brutale Messer-Attacke in Bad Cannstatt

Am Sonntagmorgen stehen ein 31-Jähriger und seine Begleiterin am Bahnhof in Bad Cannstatt, als es zum Streit mit einem 24-Jährigen kommt. Dabei soll der Jüngere ein Messer gezückt haben.