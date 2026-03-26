Mercedes-Benz Modellpflege: Champagner und Massagen – So viel Luxus gibt es in der S-Klasse von Maybach

Die Mercedes-Maybach S‑Klasse treibt standesgemäß Luxus und Prestige auf die Spitze. Nach dem Facelift kostet das Modell knapp 200.000 Euro. Was sind die aufälligsten Features?
Sie ist die die Hihg-End Version der S-Klasse unter und hat nach knapp sechs Jahren, ein Facelift erhalten – oder, wie man das bei Mercedes-Benz nennt: Modellpflege. Wenige Wochen, nachdem der Stuttgarter Hersteller die neue S-Klasse präsentierte, folgt nun die Maybach-Version des Flaggschiffs – das prestigeträchtigste Modell im Konzernportfolio.