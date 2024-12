Mercedes-Benz Mobility AG hilft in Bad Cannstatt: Eine Frischzellenkur für den Stadtteilbauernhof

1 Rund 50 Mitarbeitende der Mercedes-Benz Mobility AG halfen auf dem Stadtteilbauernhof mit. Foto: Mercedes-Benz Mobility AG

Sie kamen mit Arbeitshandschuhen, Pinsel und Farbe: Kürzlich haben Mitarbeitende der Mercedes-Benz Mobility AG auf dem Stadtteilbauernhof Bad Cannstatt kräftig angepackt und in der pädagogischen Einrichtung einiges verschönert.











Der Stadtteilbauernhof in Bad Cannstatt kann sich über eine besondere Unterstützung freuen: Denn beim „Day of Caring“ haben kürzlich rund 50 Mitarbeitende der Mercedes-Benz Mobility AG sozialen Einsatz gezeigt und mitgeholfen, in der offenen, pädagogisch betreuten Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung, an verschiedenen Ecken etwas zu verbessern.