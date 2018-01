Mercedes-Benz-Junior Cup So schlug sich der VfB Stuttgart

Von ala 05. Januar 2018 - 19:14 Uhr

Der VfB Stuttgart beendet den ersten Turniertag mit zwei Siegen. Foto: Jens Lommel

Mit einem Sieg im Südduell gegen den FC Bayern München beendet der VfB Stuttgart den ersten Tag beim Mercedes-Benz Junior Cup. Am Samstag geht es um den Einzug ins Halbfinale.

Sindelfingen - Die Mannschaft von Trainer Heiko Gerber hat sich am Ende des ersten Turniertags noch einmal so richtig belohnt: Gegen den FC Bayern München haben sie mit 3:2 gewonnen und können so mit sieben Punkten in die zweite Runde am Samstag gehen.

Der Start beim Mercedes-Benz Junior Cup, bei dem sich jedes Jahr der nationale und internationale Nachwuchs auf großer Bühne beweisen kann, war für den VfB Stuttgart etwas holprig. „Wir haben die ersten beiden Spiele drei Mal geführt, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Das darf nicht passieren. Am Samstag haben wir es aber selbst in der Hand“, so VfB-Trainer Heiko Gerber am Ende des ersten Turniertages.

Drei mal ungeschickt verteidigt, drei Tore

„Es ist immer nicht so einfach, in so ein Turnier reinzukommen“, sagte Gerber nach dem Remis gegen Grasshopper Club Zürich. Und nach einem ordentlichen Unentschieden kam eine bittere Niederlage gegen die Hertha BSC. Die Berliner legten kurz vor Schluss nach und die U19 des VfB Stuttgart musste eine 3:4-Niederlage einstecken. „Wir haben drei Mal ungeschickt verteidigt und haben drei Tore bekommen“, so der Trainer. Auffällig war bei den Stuttgartern vor allem Nick Bätzer, der bereits drei Tore im Turnier erzielen konnte.

Hier können Sie den Mercedes-Benz Junior Cup in unserem Liveblog verfolgen.

Im letzten Vorrundenspiel gegen Turnierneuling Vikingur Reykjavik schaffte der VfB einen sicheren 3:0-Sieg und damit den dritten Platz in der Tabelle der Gruppe A. Beim ersten Zwischenrundenspiel bekam das Team von Trainer Heiko Gerber gleich den FC Bayern München zugelost. Der Nachwuchs des Rekordmeisters ist nach 24 Jahren zum ersten Mal wieder beim Hallenturnier in Sindelfingen dabei. Der VfB ging mit einem Treffer von Pedro Almeida Morais in Führung. Das Team aus München konnte zwei Mal ausgleichen, aber die Stuttgarter gingen durch die Treffer von Benjamin Hadzic und Eric Hottman am Ende mit einem 3:2-Sieg vom Platz. „Es ist immer toll, wenn man den FC Bayern schlagen kann, es ist nun mal die beste Mannschaft in Deutschland. Mittlerweile auch im Jugendbereich“, sagt Gerber nach der Partie.

Für die VfB-Spieler eine besondere Bühne

Für Heiko Gerber ist der Mercedes-Benz Junior Cup auch eine wichtige Aufgabe für die Mannschaft: „Ich habe den Spielern gesagt, dass wir bei Null anfangen, nachdem wir zuletzt eingebrochen sind. Jeder hat die Chance sich hier zu zeigen und jeder hat die Chance sich wieder in das Team zu kämpfen. Das geht bei diesem Turnier hier los.“

Besonders für die jungen Spieler sei es eine große Bühne, da das Hallenturnier auch live im Fernsehen übertragen wird. Zudem haben die Spieler die Möglichkeit sich vor den vielen Scouts zu präsentieren. „Die Spieler können sich natürlich auch für den eigenen Verein empfehlen. Das ist für sie etwas Besonderes vor so einer Kulisse in der Halle“, so Gerber.