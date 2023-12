Der Mercedes-Benz Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast hat schon viele Sterne von späteren Stars aufgehen sehen. Eine kleine Auswahl gefällig? Manuel Neuer, Mesut Özil, Mario Gomez, Sami Khedira – sie alle waren einst beim Turnier aktiv und wurden später zu Weltstars.

Weltstars sind Sebastian Hoeneß, Angelo Stiller und Woo-yeong Jeong noch nicht – doch auch sie waren einst in Sindelfingen aktiv. Sogar gemeinsam in Diensten des FC Bayern. 2018 und 2019 nahm die U19 des FCB teil. Hoeneß stand hinter der Rundumbande, Stiller und Jeong spielten damals bei den Bayern und sollten ihrem Trainer später zum VfB folgen.

Natürlich erinnern sich auch heute noch alle drei noch an die Tage in Sindelfingen. „Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie beliebt dieses Turnier bei den Spielern ist“, sagt Hoeneß. Sein ganzes Leben lang wird der Südkoreaner Jeong die Tage in Sindelfingen nicht vergessen. Denn er war erst wenige Stunden zuvor aus Seoul gekommen, der Junior-Cup war sein erster Einsatz in der U19 von Bayern. „Fußball in der Halle habe ich gar nicht gekannt“, sagt Jeong, „das gibt es in Südkorea nicht. Das ganze Turnier hat mega viel Spaß gemacht. Es waren zwei tolle Tage“, sagt er. Besonders beeindruckt hat ihn die sensationelle Stimmung, „wie in einem kleinen Stadion. Und das Spiel mit der Rundumbande fand ich überragend. Es war dadurch sehr schnell und man musste schnelle Entscheidungen treffen. Der Ball war fast immer im Spiel, es ging mit viel Tempo hin und her – das war genau mein Spiel.“

Auch Stiller hat nur gute Erinnerungen. Das Turnier in Sindelfingen sei aber für die ganze Mannschaft viel mehr gewesen als „nur“ ein gutes Hallenturnier. „Es war für uns auch ein guter Auftakt in die Rückrundenvorbereitung und vor allem eine willkommene Abwechslung zu den Trainingseinheiten, um als Mannschaft nach der Winterpause wieder in Schwung zu kommen und fit zu werden“, sagt Stiller. Rund um den Dreikönigs-Tag Anfang Januar steht nun die 34. Auflage des Turniers an, gespielt wird am 6. und 7. Januar. Karten und Infos gibt es via mercedes-benz-juniorcup.de