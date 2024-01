Der 34. Mercedes-Benz Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast steht an – mit dabei Lokalmatador VfB Stuttgart. Wir zeigen an beiden Turniertagen den werbefreien Livestream.

Der 34. Mercedes-Benz Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast steht an. Hallenfußball-Spektakel oberster Güteklasse, mit acht nationalen und internationalen Spitzenteams aus dem U19-Bereich. Mit dabei natürlich der VfB Stuttgart mit seiner A-Jugend, die von Nico Willig trainiert wird.

Die Schwaben eröffnen am Samstag (12.30 Uhr) das Turnier mit dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim. Weitere Gegner des VfB sind Bröndby IF aus Schweden und SK Rapid aus Österreich. In Gruppe B spielen der 1. FC Union Berlin, Royale Union St. Gilloise, Manchester United und der SC Freiburg.

Wir zeigen den offiziellen, werbefreien Livestream des Turniers an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr.