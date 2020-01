Bei der Bundesstraße 29 Passantin entdeckt Leiche auf Grünfläche in Remshalden

Grausiger Fund in Remshalden: Eine Frau entdeckte am Freitagabend Leichenteile in der Nähe der B29 und verständigte die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen eingeleitet.