Der Mercedes-Benz Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast mit Lokalmatador VfB Stuttgart findet an diesem Wochenende statt. Wir zeigen den Livestream an beiden Turniertagen.















Die Fußballfans aus der Region sind traditionell verwöhnt. Bereits früh im Jahr, immer rund um den Dreikönigstag, steigt der Mercedes-Benz Junior-Cup. Das wohl bestbesetzte, sicher aber hochklassige Turnier von U-19-Profiteams mit großer Tradition. Seit 1991 gibt es den Wettbewerb in der Sindelfinger Glaspalast. Lokalmatador ist der VfB Stuttgart, der das Turnier am 7. Januar (12 Uhr) mit dem Spiel gegen Galatasaray Istanbul eröffnet. Manchester United FC und RB Leipzig sind ebenfalls in der Gruppe. Gruppe B besteht aus Rapid Wien, dem FC Augsburg, dem 1.FC Köln und Benfica Lissabon.

Wir zeigen den offiziellen Livestream des Turniers. Werbefrei und kommentiert ab Samstag, 12 Uhr und den kompletten Sonntag (8. Januar). Das Endspiel wird gegen 18 Uhr ausgetragen.