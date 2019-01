Mercedes-Benz Junior-Cup Der Livestream vom Junior-Cup

Von red 05. Januar 2019 - 08:36 Uhr

Der Livestream vom Mercedes-Benz Junior-Cup in Sindelfingen Foto: Pressefoto Baumann

Der 29. Mercedes-Benz Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast startet an diesem Samstag. Wir zeigen alle Spiele ohne Werbung im Livestream.

Sindelfingen - Hochklassiger Jugendfußball unter dem Hallendach – den gibt es in diesem Jahr bereits zum 29. Mal im Sindelfinger Glaspalast. Topteams aus dem U19-Bereich, darunter der VfB Stuttgart, Liverpool FC, Bayern München, Schalke 04 und SK Rapid Wien, treffen am 5. und 6. Januar aufeinander.

Wir zeigen an beiden Tagen alle Spiele in voller Länge. Im werbefreien Livestream verpassen Sie so nichts. Los geht es bereits diesen Samstag um 11 Uhr. Alle Spiele im Liveticker und einen Blog rund um das Turniergeschehen lesen Sie auf unserem Portal FuPa Stuttgart.