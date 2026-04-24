Mercedes-Benz in China: Teilautonom durch Peking –„Unser System kann mit den Top-Herstellern mithalten“

Mehrere Spuren, Gegenverkehr, Fußgänger: In Chinas Hauptstadt demonstriert Mercedes im neuen CLA sein Assistenzsystem für teilautomatisiertes Fahren auf Level 2++. Wie schlägt es sich?
Pekings Straßen sind voll, unübersichtlich, oft hektisch – und genau hier überlässt Mercedes-Benz dem System das Steuer. Was in Europa noch Zukunftsmusik ist, fährt in China bereits im Alltag: der „MB.Drive Assist Pro“. Der Stuttgarter Autobauer setzt die teilautomatisierte Fahrassistenz, die von A nach B navigieren kann, dort seit einigen Monaten in vier Städten ein. Die Rede ist von einem System auf Level 2++.