Mercedes-Benz Hauptversammlung: Strategie gescheitert? Investor zieht kritische Källenius-Bilanz

Bei der Hauptversammlung müssen sich die Mercedes-Vorstände und Aufsichtsräte den Aktionären stellen. Analystin Tanja Bauer von Deka Invest sieht bei Mercedes nur wenig Lichtblicke.
Die Zukunft des einst strahlenden Sterns von Mercedes-Benz scheint „eher vernebelt“, und Konzernchef Ola Källenius stehe vor seiner „finalen Chance“, langfristig ein profitables Wachstum zu sichern. Diese deutliche Botschaft sendet die Deka Investment, einer der größten deutschen Vermögensverwalter, im Vorfeld der Hauptversammlung am 16. April an die Führung des Stuttgarter Autobauers. Trotz der scharfen Kritik erkennt der Investor auch einige Lichtblicke an.