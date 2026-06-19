Mercedes-Benz: Ende des Gießkannenprinzips? So ändert sich das Bonussystem für Mercedes-Manager

Gleicher Bonus für alle – dieses Prinzip steht bei Mercedes auf dem Prüfstand. Wer mehr leistet, soll stärker profitieren. Wer Ziele verfehlt, muss mit Einbußen rechnen.
Jahrelang wurde in Managementkursen das „Wir“ gepredigt. Teamgeist stand über allem – und er soll es auch weiterhin. Nach Ansicht von Mercedes‑Benz greift dieses Prinzip allein zu kurz. Denn wenn alle nach dem Gießkannenprinzip dafür belohnt werden, dass Ziele erreicht werden, kann sich der Einzelne theoretisch auch einmal ausruhen – getreu dem Spruch: Team: toll, ein anderer macht’s.