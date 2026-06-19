Mercedes-Benz: Ende des Gießkannenprinzips? So ändert sich das Bonussystem für Mercedes-Manager

Gleicher Bonus für alle – dieses Prinzip steht bei Mercedes auf dem Prüfstand. Wer mehr leistet, soll stärker profitieren. Wer Ziele verfehlt, muss mit Einbußen rechnen.

Jahrelang wurde in Managementkursen das „Wir“ gepredigt. Teamgeist stand über allem – und er soll es auch weiterhin. Nach Ansicht von Mercedes‑Benz greift dieses Prinzip allein zu kurz. Denn wenn alle nach dem Gießkannenprinzip dafür belohnt werden, dass Ziele erreicht werden, kann sich der Einzelne theoretisch auch einmal ausruhen – getreu dem Spruch: Team: toll, ein anderer macht’s.

Auch beim Stuttgarter Automobilkonzern Mercedes‑Benz war es in den vergangenen Jahren üblich, den Bonus für Führungskräfte gleichmäßig nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen – wenngleich in unterschiedlicher Höhe je nach Hierarchieebene. Damit ist nun zumindest teilweise Schluss: Der Konzern testet ein neues Modell zunächst in einem Pilotprojekt, sagt Personalvorständin Britta Seeger. Die Änderung ist Teil des vor eineinhalb Jahren gestarteten Programms „Next Level Performance“, mit dem Mercedes seine Leistungsfähigkeit steigern will.

Leistung von Mercedes-Manager wird individuell betrachtet

„Unsere Mitarbeitenden sagten, sie bekämen manchmal zu wenig Wertschätzung“, berichtet Seeger. Gerade Menschen mit hoher Leistung sollten stärker gewürdigt werden – nicht nur finanziell. Es gehe auch um Entwicklungsgespräche und klare Rückmeldungen.

Seit Januar dieses Jahres läuft deshalb das Pilotprojekt, das sogenannte Performance Management, für die beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands. Weltweit betrifft das rund 400 Manager auf den Leveln E1 (Direktor) und E2 (Center).

Das Jahresgehalt von Führungskräften setzt sich üblicherweise aus einem festen Grundgehalt und einem variablen Bestandteil, dem Bonus, zusammen. Entscheidend ist dabei, dass sich dieser variable Anteil bislang an Unternehmenszielen orientierte, die für alle Führungskräfte gleich waren – etwa am Anteil verkaufter Elektroautos oder an Diversitätskennzahlen.

Britta Seeger (57) verantwortet bei Mercedes-Benz das weltweite Personal und die IT. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Führungskräfte auf der gleichen Hierarchieebene erhielten im Wesentlichen denselben Zielerreichungsgrad ausgezahlt, unabhängig vom eigenen geleisteten Beitrag. Diese Ausrichtung auf den Erfolg des gesamten Unternehmens hatte Mercedes etwa 2016 eingeführt. Nun aber rudert der Konzern zurück.

Die entscheidende Frage aus der Belegschaft lautet: „Wenn ich mehr leiste, welche Chance habe ich, dass ich dafür Wertschätzung erhalte?“, so Seeger. „Und umgekehrt: Wie klar sind wir in der Adressierung, wenn wir mit der Performance nicht zufrieden sind?“ Darauf soll die neue Leistungsbeurteilung eine Antwort geben.

Mercedes: Gibt auch Menschen, die nicht die volle Performance erbringen

Wie funktioniert das neue System – und wie verhindert man, dass es egoistisches Verhalten belohnt? Seeger erklärt: „Wir gehen davon aus, dass die Masse unserer Mitarbeiter gute Performer sind. Und es gibt natürlich auch einige wenige Menschen, die nicht die volle Performance erbringen. Das ist die Spreizung. Die Frage ist, wie mache ich es ansprechbar, thematisierbar und diskussionsfähig.“ Für die Führungsebenen E1 und E2 bedeutet das: Wer seine individuellen Ziele verfehlt, muss künftig mit einem geringeren Bonus rechnen.

„Wir bewerten bei Performance Management nicht nur, ob die Ziele erreicht wurden, sondern auch die Art und Weise. Also neben dem „Was“ auch das „Wie“. Dazu gehört: Bin ich ein guter Teamplayer? Wie arbeite ich über Bereichsgrenzen hinweg? Wenn jemand seine Ziele erreicht, aber das „Wie“ nicht stimmt, hat das Auswirkungen auf den Bonus.“

Ansicht von Vorgesetzten und der Kollegen zählt

Dabei setzte das Management nicht wie früher üblich, auf die Einschätzung des direkten Vorgesetzten. „Wenn ich 20 Jahre zurückblicke, hatte der direkte Vorgesetzte eine viel stärkere Aussagekraft“, erzählt Seeger. Mittlerweile, und das sei schon vor dem Pilotprojekt der Fall gewesen, nehme man diesen starken Fokus raus.

Zwar bewertet der Vorgesetzte weiterhin zunächst sein Team. Aber: „Dann gehen wir in Kalibrierungsrunden, wo nicht nur ich als Vorgesetzter meine Mitarbeiter beurteile, sondern wir Feedback auch von anderen Bereichen einholen.“ Dadurch erhält die einzelne Stimme weniger Gewicht. „Das ist aufwendig, ja. Aber notwendig, um Objektivität zu gewährleisten.“

Damit reagiert der Konzern auch auf einen verbreiteten Vorwurf: Performance-Management-Systeme standen in den vergangenen Jahren immer wieder in der Kritik, weil sie Einzelkämpfer fördern und eine Kultur des Gegeneinanders begünstigen können. „Ich bin sicher, dass das System Egoisten entdeckt. Es wird gerne unterschätzt, wie schnell die Organisation ein solches Verhalten bemerkt“, erklärt Seeger

Noch ist das Performance Management ein Pilotprojekt für die 400 obersten Führungskräfte bei Mercedes-Benz. Auch der Erfolg des neuen Systems selbst wird weiter überprüft. Ob und wie es ausgeweitet wird, hängt von den Erfahrungen der kommenden Monate ab.

Mercedes wäre damit nicht allein. Auch der Softwarekonzern SAP, der klassische Leistungsbewertungen vor einigen Jahren abgeschafft hatte, ist inzwischen wieder zu stärker formalisierten Beurteilungen zurückgekehrt. Andere Unternehmen wie Google oder Amazon richten ihre Vergütungssysteme ebenfalls stärker an individueller Leistung aus und belohnen Top‑Performer gezielter als bislang.