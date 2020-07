Leiche in Stuttgart-Wangen entdeckt Sohn soll 55 Jahre alte Mutter getötet haben

Am Dienstag wird die Leiche einer 55 Jahre alten Frau in ihrer Wohnung in Stuttgart-Wangen gefunden. Bereits am Abend präsentieren die Ermittler einen Tatverdächtigen: Den 23-jährigen Sohn des Opfers.