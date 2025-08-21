Mental Health in Stuttgart: An diesen 7 Orten findet man Ruhe mitten in der lauten Stadt

Der Alltag ist geprägt von Hektik und Lärm – umso wichtiger sind Pausen. Mitten in Stuttgart findet man verwunschene Gärten, Parks und Wasserfälle, die der Seele gut tun.
Sommerzeit ist Urlaubszeit, doch nicht alle Stuttgarter und Stuttgarterinnen können sich momentan eine wohltuende Reise gönnen. Im Alltag zwischen Terminstress und zu bewältigenden Aufgaben ist es dennoch wichtig, sich kleine Pausen zu gönnen. Wie gut, dass es in Stuttgart zahlreiche Rückzugsorte gibt, die still sind. Orte, die Balsam für die Seele sein können – ideal zum Durchatmen, Lesen, Meditieren oder einfach zum Nichtstun. Wir stellen sieben dieser Orte vor, die zum Runterkommen und Abschalten einladen.