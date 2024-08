Menschenrechte: UN-Büro im Jemen gestürmt - Dutzende Mitarbeiter mitgenommen

1 Mitarbeiter der Vereinten Nationen und von Hilfsorganisationen werden ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten Foto: Uncredited/AP/dpa

Die UN-Mitarbeiter sind im Jemen, um die Not der Zivilbevölkerung zu lindern und über die Einhaltung der Menschenrechte zu wachen. Aber die de facto Machthaber stoppen nicht vor Gewalt.











Genf - Die Huthi im Jemen haben in der Hauptstadt Sanaa ein Büro der Vereinten Nationen gestürmt. 13 UN-Mitarbeiter und mehr als 50 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sowie ein Botschaftsmitarbeiter habe die Miliz dabei in ihre Gewalt genommen, berichtete das UN-Menschenrechtsbüro in Genf. Auch seien einige in ihren Wohnungen fernab des Büros abgeholt worden.