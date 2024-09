Menschenrechte in Russland: UN-Sonderberichterstatterin: Folter in Russland

UN-Sonderberichterstatterin: Folter in Russland

Menschenrechte in Russland

1 Polizeieinsatz in St. Petersburg (Archivbild). Kritiker des russischen Krieges gegen die Ukraine und Andersdenkende werden laut einem UN-Bericht immer schärfer verfolgt. Foto: Uncredited/AP/dpa

Die Menschenrechtslage in Russland ist desolat, heißt es in einem UN-Bericht. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde alles noch schlimmer.











Genf (dpa) - In Russland werden die Menschenrechte nach einem UN-Bericht immer stärker missachtet. "Es gibt jetzt ein strukturelles, staatlich gefördertes System von Menschenrechtsverletzungen", berichtet Mariana Katzarova. Die Bulgarin war 2023 vom UN-Menschenrechtsrat als Sonderberichterstatterin über die Lage in Russland eingesetzt worden. Das System sei darauf angelegt, die Zivilgesellschaft und politische Opposition zu unterdrücken, heißt es in ihrem Bericht.