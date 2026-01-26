Menschenhandel in Böblingen?: Ermittlungen gegen Restaurant-Inhaber – „Ausbeutung ist überall um uns herum“

In einem Böblinger Asia-Restaurant gab es kürzlich eine Razzia. Gegen den Inhaber wird nun wegen Menschenhandel und Arbeitsausbeutung ermittelt. Wie tief reichen die Strukturen?
Samstagabend, kurz nach acht Uhr. Das Asia-Restaurant in der Sindelfinger Straße in Böblingen ist voller Menschen. Sie sitzen auf kugeligen Lounge-Stühlen, samtigen Bänken und stylischen Sesseln. Von allen Seiten winken goldene Kunststoffkatzen von Regalen und Anrichten herab. Die Glücksbringer aus Asien, denen nachgesagt wird, nicht nur das Glück, sondern auch Kundschaft heranwinken zu können, scheinen an diesem Samstagabend ganze Arbeit geleistet zu haben. Was die Anwesenden nicht ahnen: Wenige Wochen zuvor war das Restaurant Schauplatz einer Razzia von Zoll und Bundespolizei.