Collien Fernandes hat schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen erhoben. Sie spricht jetzt unter anderem darüber, wie ihr in dieser schwierigen Zeit das ZDF-"Traumschiff" hilft.
Erstmals im März 2026 wurden schwere Vorwürfe bekannt, die Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen (50) erhebt. In einem neuen Interview deutet die Moderatorin und Schauspielerin unter anderem an, wie schwierig die vergangenen Wochen gewesen sein müssen und wie die ZDF-Kultreihe "Das Traumschiff" ihr derzeit hilft. Collien Fernandes spielt in der Reihe die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado. Auf dem "Traumschiff" kann Fernandes sich von allem etwas distanzieren.