1 Mit wenigen Hilfsmitteln Außergewöhnliches zubereiten: Christoph Rieger kocht barock. Foto: factum/Simon Granville

Wir stellen Mitarbeiter des Residenzschlosses, ihre Lieblingsorte oder Lieblingsexponate vor. Heute: Christoph Rieger, seines Zeichens „Koch Maître de Cuisine seiner Majestät“. Er kocht für die Themenführungen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Auf überaus charmante und augenzwinkernde Weise stellt er sich als „Koch Maître de Cuisine seiner Majestät“ vor: Christoph Rieger vom Gasthaus Allgäu in der Ludwigsburger Schloßstraße begleitet seit vielen Jahren die Veranstaltungen des Residenzschlosses. Dreißig bis vierzig Mal im Jahr, so schätzt er, kocht er für die unterschiedlichen Themenführungen: Mal den „Kaffeklatsch bei Königs“, mal „Vom Keller auf den Teller“, bei der die Besucher durch die ehemaligen Bedienstetenwohnungen, die Eishäuser und den Schlosskeller geführt werden, bevor er ihnen typische Domestikenkost des 18. Jahrhunderts kredenzt, am liebsten aber die „Soirée Royale“, bei der es durchaus opulent zugehen darf: „Schließlich ist die „Soireée Royale“, so erklärt Christoph Rieger, „ein historisch verbürgter, besonderer Abend: Um der stets klammen Kasse der württembergischen Herzöge aufzuhelfen, konnten vermögende Bürger sich einen Abend bei Hofe erkaufen und in prunkvollem Ambiente die sonst nur den Adel vorbehaltenen Tafelfreuden des Herzogs miterleben.“