1 Schlossführerin Gabriele Stadler im Theatermuseum Foto: factum/Simon Granville

Wir stellen Mitarbeiter des Residenzschlosses, ihre Lieblingsorte oder Lieblingsexponate vor. Heute: Schlossführerin Gabriele Stadler, die aus einem ganz bestimmten Grund am liebsten im Schlosstheater weilt.









Ludwigsburg - Seit mehr als 15 Jahren führt Gabriele Stadler durch das Residenzschloss Ludwigsburg. Und obwohl sie dies augenzwinkernd pragmatisch formuliert: „Standardführungen, Kinderführungen, Kindergeburtstage, Kinderreich – was immer gebraucht wird“, spürt man sofort die Freude, die sie an diese Arbeit bindet: „Ich freue mich immer wieder, wenn es mir gelingt, meine Begeisterung für das Schloss an unsere Gäste weiterzugeben. Wenn ich das Leuchten in den Augen unserer Besucher sehe und sich – beinahe fühlbar – ein Stück der Schönheit dieses Ortes in ihr Gedächtnis gräbt.“ An der PH Ludwigsburg hat Gabriele Stadler studiert: Pädagogik, Geschichte und Kunst – beste Voraussetzungen, um den Besuchern die historischen Räume des Residenzschlosses zu öffnen, zu präsentieren und nicht zuletzt zu erklären. Die wünscht sie sich am liebsten „offen und guter Laune“, sodass ein gemeinsames Erlebnis entstehen kann.