Menschen, Bilder, Emotionen: RTL-Rückblick kommt Anfang Dezember

1 Moderator Steffen Hallaschka in der letztjährigen Ausgabe von "Menschen, Bilder, Emotionen". Foto: RTL / Anne Werner

Die Zeit der großen Jahresrückblicke rückt wieder näher. RTL wird die nächste Ausgabe des beliebten Formats "Menschen, Bilder, Emotionen" bereits Anfang Dezember ausstrahlen.











In wenigen Wochen steht schon wieder der Jahreswechsel an. Zuvor wird es wie gewohnt zahlreiche Rückblicke auf die vergangenen Monate geben. RTL zeigt seinen Jahresrückblick "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" bereits am 4. Dezember zur Primetime ab 20:15 Uhr. Das hat der Sender jetzt mitgeteilt. Zu sehen sein wird die Sendung dann auch über den Streamingdienst RTL+.