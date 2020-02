Katharina Bund hat sich mit dem Job als Zootierpflegerin einen persönlichen Traum erfüllt. Warum ihr Alltag aber aus mehr besteht, als nur Kuscheln und Schmusen mit den Wildtieren, erklärt die 26-Jährige im Videoporträt.

Stuttgart - Katharina Bund ist seit 2018 Tierpflegerin in der Stuttgarter Wilhelma. In ihrer Ausbildung entdeckte sie ihre Liebe zu den Greifvögeln und hatte das Glück, nach dem Abschluss ihrer Ausbildung in ihrem Wunschrevier zu landen. Warum die Zootierpflege aus mehr besteht, als nur Kuscheln und Liebhaben wilder Tiere, erklärt die 26-Jährige im Video.

Ein begehrter Arbeitsplatz

Ein Zoo in Deutschland bekommt hunderte Bewerbungen für wenige freie Stellen im Bereich der Zootierpflege. Einen der begehrten Ausbildungsplätze zu ergattern gilt als wahrer Glücksgriff. Katharina Bund aber hat es geschafft, seit beinahe zwei Jahren lebt sie jetzt ihren Traum als Tierpflegerin. Am meisten ans Herz gewachsen ist ihr Charly, die Kakadu-Dame mit dem zartrosa Gefieder. Täglich besucht sie Charly in ihrer Voliere und hat dann meistens ein paar Mandeln dabei – die Nüsse isst der Kakadu am liebsten. Vor dem Verzehr schält Charly die Mandeln jedoch stets mit ihrem scharfen Schnabel, so viel Zeit muss sein.