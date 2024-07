Mensch lebt über Erdkapazität: Erdüberlastungstag: Leben, als ob 1,7 Erden verfügbar wären

1 Die Menschheit wirtschaftet gerade, als hätte sie nicht eine, sondern 1,7 Erden zur Verfügung. (Archivbild) Foto: -/Nasa/Goddard Space Flight Center/dpa

Mag die Wirtschaft noch so sehr voranschreiten - die Erde verfügt über eine begrenzte Ressourcenmenge. Die Menschheit scheint dies zu ignorieren und tut laut Germanwatch so, als gäbe es mehrere Erden.











Berlin/Bonn - Ab Donnerstag verbraucht die Menschheit mehr Ressourcen, als die Erde in einem Jahr erneuern kann. Mit anderen Worten: Wir leben so, als ob wir 1,7 Erden zur Verfügung hätten. Das berichtet die Organisation Germanwatch unter Berufung auf Berechnungen des Global Footprint Network mit Sitz in den USA und der Schweiz. Der Tag liegt damit einen Tag früher als noch im vergangenen Jahr. Zur Erdüberlastung zählt etwa der Verbrauch an Fischen, Ackerland oder Holz aber auch die Aufnahmefähigkeit der Erde für Müll und Emissionen.