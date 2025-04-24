Mensch gegen Raubtier: So liefen Gladiatorenkämpfe im alten Rom ab

Im Nordosten Englands haben Archäologen erstmals das Skelett eines antiken Gladiators mit Bissspuren eines Löwen entdeckt. Es ist der erste osteologische Beweis für Kämpfe von römischen Gladiatoren mit gefährlichen Tieren wie Raubkatzen, Bären oder Elefanten.
Glaubt man bildlichen Darstellungen und schriftlichen Berichten, ergötzten sich die Römer an blutigen Schauspielen, bei denen Menschen mit Löwen und anderen Raubkatzen kämpfen mussten oder von diesen zerrissen wurden. Die Kämpfe (venatores) und Hinrichtungen (damnatio ad bestias) sind auf zahlreichen Darstellungen, wie etwa Mosaiken zu finden.