Mensa am Selbert-Gymnasium in Filderstadt

1 25 Jahre Selbstkochmensa am Elisabeth-Selbert-Gymnasium. Jeden Tag bereitet ein Team von Ehrenamtlichen um die Leiterin Cornelia Olbrich (Mitte) die Essen zu. Foto: Caroline Holowiecki

Die Mensa des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums im Filderstädter Ortsteil Bernhausen feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum. Das Konzept ist eine Besonderheit in Deutschland, denn die Einrichtung wird komplett ehrenamtlich geführt.









Die Brötchen sind fertig. Belegt mit Schinken, Schnittkäse oder mit Tomate und Mozzarella. Bergeweise wandern sie in die großen verglasten Kühlschränke der Mensa des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums (ESG) in Filderstadt-Bernhausen. Bald ist große Pause, dann werden viele aus der Schulgemeinschaft etwas Nahrhaftes zum Frühstück wollen. Es ist kurz vor 10 Uhr. Die sieben Frauen, die durch die Küche wirbeln, liegen gut in der Zeit. Aber es ist auch noch viel zu tun. Mehr als 200 Portionen Cevapcici mit Pommes frites wollen noch gekocht werden. Nach der sechsten Stunde werden Schüler, Lehrer und auch Besucher in die Schulmensa strömen.