Menopause in Unternehmen: Wie Alexandra Just ihre Wechseljahre bei Vodafone zum Thema machte

Wie Alexandra Just ihre Wechseljahre bei Vodafone zum Thema machte

Menopause in Unternehmen

1 Mitarbeiterin Alexandra Just sprach bei Vodafone über den Einfluss ihrer Wechseljahre auf die Arbeit. Seitdem zieht das Thema große Kreise. Foto: Voda/e

Wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, ist das in Unternehmen meist ein Tabu. Vodafone dagegen klärt seine Beschäftigten darüber auf und hilft den Betroffenen. Das hat auch überraschende wirtschaftliche Gründe.











Alexandra Just, Kundenbetreuerin bei Vodafone, hat eine offene, direkte Art. So auch vor gut einem Jahr vor einem Teammeeting, als sie in lockerer Runde von ihren Wechseljahrbeschwerden erzählte. Etwa wie ihr Hitzewallungen und Hormonschwankungen zu schaffen machten und Schlaflosigkeit und Gereiztheit sich auch auf den Job auswirkten.