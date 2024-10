Memmingen: Polizei hebt Schleuserbande aus: neun Fahrten aufgedeckt

1 Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Die Polizei in Memmingen hat zwei Männer festgenommen, die in neun Fällen Geflüchtete ohne Essen und Trinken auf der Ladefläche eines Lastwagens illegal ins Land geschleust haben sollen. Zwei weitere Verdächtige werden noch gesucht.











Link kopiert



Die Polizei in Memmingen hat eine Schleuserbande zerschlagen. Diese soll für neun Schleusungen von Flüchtlingen verantwortlich sein, die teilweise unter lebensbedrohlichen Umständen stattfanden, wie die bayerische Polizei am Freitag in Kempten mitteilte mit. Es gebe vier aus Syrien stammende Tatverdächtige, zwei seien festgenommen worden.