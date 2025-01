1 In Memmingen soll ein Mann einen Fahrradfahrer mit einer Axt bedroht und beleidigt haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Mann mit einer Axt stellt sich einem Radler in Memmingen in den Weg. Er beleidigt sein Opfer rassistisch und bedroht ihn. Hilfe findet der Radfahrer in einer nahegelegenen Wohnung.











Ein mit einer Axt bewaffneter Mann soll in Memmingen einen Radfahrer bedroht und rassistisch beleidigt haben. Der Mann sei wegen eines psychischen Ausnahmezustands zunächst in eine Klinik gebracht worden, sitze inzwischen aber in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.