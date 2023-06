1 Ein eingespieltes Duo: Annegret und Markus Pflugfelder bei ihrem sportlichen Ernteeinsatz. Foto: Jürgen Brand

Der Klimawandel ermöglicht den Anbau in der Region: Annegret und Markus Pflugfelder bauen auf einem Acker in Möglingen Wassermelonen an. Das Nischenprodukt wird in Supermärkten verkauft – und die Kundschaft weiß es zu schätzen.









Wassermelonen sind in diesem Sommer begehrt. Wenig Kalorien, viel Vitamin C, noch mehr Wasser – was will man mehr, wenn einem ständig heiß ist. Die kiloschweren Melonen in hiesigen Supermärkten kommen meist aus den Anbaugebieten in Spanien und Italien und – zumindest in einigen Läden in der Region – von einem Acker in Möglingen.