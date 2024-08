Melissa Khalaj : The Voice-Moderatorin wird selbst zum Coach

1 Melissa Khalaj startete ihre Karriere mit der Castingshow "Popstars". Foto: ©TWDC/Kurt Krieger

Melissa Khalaj ist heute vor allem als Moderatorin von TV-Shows wie "The Voice of Germany" oder "The Voice Kids" bekannt. Doch die 35-Jährige ist auch eine leidenschaftliche Sängerin. Aktuell ist sie nicht nur im Titelsong der Serie "Disney Junior Arielle" zu hören, sie arbeitet auch an neuer Musik.











Melissa Khalaj (35) ist mittlerweile ein fester Bestandteil der "The Voice"-Familie. Gemeinsam mit Thore Schölermann (39) führt sie durch die beliebten Musikshows "The Voice of Germany" und "The Voice Kids". Für die Vorschulserie "Disney Junior Arielle" wechselte sie jetzt die Seiten und durfte nicht nur im Titelsong neben "The Voice Kids"-Finalistin Lana mitsingen, sondern auch eine lokale Mitmach-Aktion des Disney Channel als Coachin begleiten.