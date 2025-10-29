„Melissa“: Hurrikan wütet über Kuba – Videos zeigen Überschwemmungen

1 Der Hurrikan hatte bereits am Dienstag in Jamaika für Überflutungen gesorgt. Foto: AP/dpa/Matias Delacroix

Kuba im Auge des Hurrikans: „Melissa“ peitscht mit voller Wucht über die Karibikinsel. Erste Videos aus den betroffenen Regionen deuten auf schwere Zerstörung hin.











Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Kilometern pro Stunde fegt Hurrikan „Melissa“ über Kuba hinweg und sorgt für heftige Überschwemmungen. In den sozialen Netzwerken kursierten erste Videos, die die Situation in den besonders betroffenen Gebieten zeigen sollen: Menschen waten in ihren Häusern durch fast knietiefes Wasser, es sind Hilferufe zu hören. Draußen haben sich Straßen in reißende Flüsse verwandelt.