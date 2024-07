Melis Sekmen wechselt zur CDU: Fraktionswechslerin will Bundestagsmandat behalten

Die aus der Grünen-Bundestagsfraktion ausgetretene Politikerin Melis Sekmen will ihr Mandat behalten. „Ich wurde 2021 für vier Jahre zur Bundestagsabgeordneten gewählt. Diesem Mandat fühle ich mich verpflichtet“, sagte Sekmen dem „Mannheimer Morgen“ zu Forderungen des Grünen-Kreisverbandes Mannheim, ihr Mandat zurückzugeben. Sie werde sich weiter für die Menschen dort einsetzen. „Ich bin weiterhin sehr motiviert, für die Menschen in unserer Stadt Politik zu machen“, betonte sie.

Nach dem Übertritt zur CDU wäre die Rückgabe des Mandats für Melis Sekmen die sauberste Lösung, aber sie ist frei in der Ausübung ihres Mandats, meint unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.

Sekmen war über die baden-württembergische Grünen-Landesliste in den Bundestag gewählt worden. Die 30-Jährige hatte am Montag ihren Austritt bei den Grünen und aus der Grünen-Bundestagsfraktion erklärt. Sie will zur CDU wechseln und nahm bereits am Dienstag als Gast an der Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teil.

Antritt für die CDU 2025?

Sekmen sah sich bei den Grünen offenbar in ihrem Gestaltungsspielraum beschnitten, wie sie in dem Zeitungsinterview deutlich machte. „Politiker brauchen einen Gestaltungsraum, damit sie Gutes bewirken können. Dieser sollte in keiner Partei eingeengt werden, wenn man mit seinen Positionen nicht ins politische Gesamtbild passt“, sagte sie.

Offen ließ Sekmen, ob sie zur Bundestagswahl 2025 für die CDU in Mannheim antritt. „Über den Kandidaten oder die Kandidatin für die Bundestagswahl entscheiden die Mitglieder der Mannheimer CDU“, betonte sie. „Es gibt keinen Deal“, machte Sekmen deutlich. Sie habe zunächst einen Aufnahmeantrag bei der CDU gestellt. Der CDU-Kreisverband wolle darüber am Dienstag entscheiden.