Meldung des Kraftfahrt-Bundesamts: Brandgefahr! VW und Cupra rufen E-Autos in die Werkstatt

Gelbe Warnleuchte, weniger Reichweite, sogar Brandgefahr: VW und Cupra holen weltweit Tausende E-Autos in die Werkstatt. Wer jetzt betroffen ist – und was im Service passiert.
Der Volkswagen-Konzern ruft weltweit mehr als 90.000 E-Autos der Marken VW und Cupra in die Werkstatt. Das geht aus einer Meldung in der Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg hervor. Module in der Hochvoltbatterie könnten zu Problemen führen, die vom Aufleuchten einer gelben Kontrollleuchte über eine Reichweitenabnahme bis hin zu Brandgefahr reichen könnten.