1 Die Corona-Infektionszahlen könnten ein Plateau erreicht haben, die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken wird dagegen vorerst weiter steigen. Foto: dpa/Jan Woitas

Die Anzeichen verdichten sich, dass die Infektionszahlen zumindest nicht weiter steigen – sofern Sachsen nicht doch noch viele Fälle nachmeldet. Derweil steigt die Zahl der Covid-Todesopfer rapide an.









Stuttgart - Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) erfassten Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen langsamer als zuletzt – oder sogar überhaupt nicht mehr. Die tagesaktuell gemeldete 7-Tage-Inzidenz ist zum zweiten Mal in Folge gesunken, von 452,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner am Montag auf 442,9 am Mittwoch. Wichtiger als dieser wegen Meldeverzügen derzeit nicht sehr zuverlässige Wert ist allerdings die einschließlich Nachmeldungen ausgewiesene Inzidenz. Weil typischerweise mit bis zu drei Tagen Nachlauf noch im größeren Umfang Infektionen in die Statistik eingehen, ist diese „tatsächliche“ Inzidenz erst mit etwas Verzögerung gesichert verfügbar.