1 Melanie Müller ist erneut Mutter geworden Foto: imago images / Future Image

Melanie Müller ist erneut Mutter geworden. Am Sonntagmorgen brachte sie per Kaiserschnitt einen Jungen namens Matty zur Welt.

Schlagersängerin Melanie Müller (31, "Gib mir ein M") und ihr Ehemann Mike sind erneut Eltern geworden. Ihr zweites Kind, ein Junge, kam laut "rtl.de" am Sonntagmorgen wie geplant per Kaiserschnitt zur Welt. Demnach wiegt das Baby 3.300 Gramm und ist 50 Zentimeter groß. Der Name des Kleinen sei Matty, heißt es weiter. Baby und Mutter seien wohlauf.

Musik von Melanie Müller gibt es hier

Die Ex-Dschungelkönigin erklärte noch am Freitag im "Sat.1-Frühstücksfernsehen", sie wolle bis zum Tag vor ihrem geplanten Kaiserschnitt auftreten. Tatsächlich postete sie am Samstag ein Bild von einem Besuch in Riesa auf Instagram und schrieb dazu: "(...) und jetzt ab ins Krankenhaus." Bereits eine Woche nach der Geburt ihres Kindes möchte Müller wieder auf der Bühne stehen, wie sie im TV sagte. Die Sängerin hat bereits eine Tochter mit Ehemann Mike Blümer. Die kleine Mia erblickte im September 2017 das Licht der Welt.