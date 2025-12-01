First Lady Melania Trump hat die Weihnachtsdekoration 2025 im Weißen Haus enthüllt. Ein Lego-Porträt des Präsidenten hängt neben dem von George Washington und 10.000 blaue Schmetterlinge flattern durch den Red Room.
Mehr als 50 Tannenbäume, rund 200 Meter Girlanden und Präsidentenporträts aus Legosteinen: Melania Trump (55) hat am Montag ihre diesjährige Weihnachtsdekoration für das Weiße Haus vorgestellt. Die First Lady setzt dabei auf eine Mischung aus amerikanischem Pathos und überraschenden Details.