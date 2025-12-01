First Lady Melania Trump hat die Weihnachtsdekoration 2025 im Weißen Haus enthüllt. Ein Lego-Porträt des Präsidenten hängt neben dem von George Washington und 10.000 blaue Schmetterlinge flattern durch den Red Room.

Mehr als 50 Tannenbäume, rund 200 Meter Girlanden und Präsidentenporträts aus Legosteinen: Melania Trump (55) hat am Montag ihre diesjährige Weihnachtsdekoration für das Weiße Haus vorgestellt. Die First Lady setzt dabei auf eine Mischung aus amerikanischem Pathos und überraschenden Details.

Das Motto der festlichen Gestaltung lautet "Home Is Where The Heart Is" - Zuhause ist, wo das Herz ist. In einem Statement auf der Website des Weißen Hauses erklärt Melania Trump, die Inspiration stamme aus ihrer Erfahrung als Mutter und Geschäftsfrau. "Dieses Weihnachten lasst uns die Liebe feiern, die wir in uns tragen, und sie mit der Welt teilen", so die First Lady.

Zwei Präsidenten aus Lego

75 Kränze mit klassischen roten Schleifen zieren die Fenster, dazu kommen über 7.600 Meter Band und mehr als 54 Kilogramm Lebkuchen für das traditionelle Lebkuchenhaus im Staatsesszimmer. Melania Trump habe jedes Detail persönlich ausgewählt, teilte das Weiße Haus mit. Die Planung begann bereits Monate im Voraus, geschmückt haben aber natürlich andere.

Besondere Aufmerksamkeit erregt der Green Room. Dort hängen zwei Porträts, eines zeigt Gründervater George Washington, das andere den amtierenden Präsidenten Donald Trump (79). Das Besondere: Beide Bildnisse bestehen aus jeweils mehr als 6.000 Lego-Steinen. Das Trump-Porträt empfindet sein offizielles Präsidentenfoto mit dem für ihn charakteristischen grimmigen Gesichtsausdruck nach. Selbst die Schleifen an den Kränzen über den Kunstwerken wurden aus Lego gefertigt.

Im Red Room flattern derweil rund 10.000 blaue Schmetterlinge durch den Raum, am Weihnachtsbaum sowie an Fensterkränzen. Der Bereich trägt den Namen "Fostering the Future Red Room" und würdigt Amerikas Pflegekinder. Designer Hervé Pierre gestaltete die Installation, am Baum hängen zudem Kugeln mit dem Schriftzug "Be Best" - eine Anspielung auf Melanias Initiative aus der ersten Amtszeit ihres Mannes.

Hauptbaum musste umziehen

Der offizielle Weihnachtsbaum des Weißen Hauses, der in der vergangenen Woche mit einer Pferdekutsche angekarrt wurde, steht dieses Jahr erstmals im Blue Room statt wie üblich im Ostflügel. Präsident Trump lässt diesen nämlich derzeit abreißen, um dort einen großen Ballsaal zu errichten. Die Edeltanne - eine Concolor-Fichte aus Sidney, Michigan - ehrt die sogenannten Gold Star Families, also Angehörige von im Dienst gefallenen Soldaten. Goldene Sterne und Ornamente, die den offiziellen Vogel und die Blume jedes US-Bundesstaates zeigen, schmücken den Baum.

Für Melania Trump ist es bereits das fünfte Mal, dass sie das Weiße Haus weihnachtlich dekoriert. Ab Dienstag können Besucher die festlich geschmückten Räume bei öffentlichen Führungen besichtigen. Erwartet werden Zehntausende Gäste.