Melania Trump sich über ihre Glückwünsche gefreut hat? Foto: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Melania Trump sitzt allein auf einem Sofa, während zahlreiche Journalisten danebenstehen und Kameras und Mikrofone von ihr weghalten. Mit diesem Foto gratulierte das Weiße Haus der First Lady zum Geburtstag.

Am Freitag feierte First Lady Melania Trump ihren 49. Geburtstag. Knappe Geburtstagsgrüße ("Happy Birthday, @FLOTUS!") gab es auch vom offiziellen Twitter-Account des Weißen Hauses - das dazu veröffentlichte Foto sorgt seitdem für eine Menge Spott im Netz.

Auf dem Bild, das offenbar im März entstanden ist, sitzt Melania Trump völlig alleine auf einem Sofa im Oval Office - und zwar mit versteinerter Miene. Um sie herum drängt sich zwar eine Meute von Fotografen, für die First Lady scheint sich aber niemand zu interessieren. Kameras und Mikrofone sind auf jemanden neben ihr gerichtet - vermutlich auf ihren Mann, US-Präsident Donald Trump (72), der aber nicht auf dem Bild zu sehen ist.

Auf Twitter wundern sich viele User über die Bildauswahl. Die "personifizierte Traurigkeit", "einfach seltsam", "sehr traurig" und "bizarr" lauten die Kommentare zu dem Post. Einige User nutzten den freien Platz auf dem Sofa neben Melania, um ihre Wunschpersonen per Bildbearbeitung neben der First Lady zu platzieren: von Wladimir Putin bis Jabba the Hutt bekommt Melania Trump auf Twitter Gesellschaft.