Melania Trump erntet Hohn und Spott für ihre Outfits

Melania Trump sorgt bei ihrem Staatsbesuch in Großbritannien für Gesprächsstoff: Mit Hut und knallgelber Robe polarisiert die First Lady - und stellt sogar royale Dresscode-Regeln auf die Probe?
Eigentlich ist Melania Trump (55) für ihren guten Kleidungsstil bekannt. Doch während des aktuellen Staatsbesuchs in Großbritannien sorgt die First Lady mit ihren Modeentscheidungen für Gesprächsstoff - und das nicht nur im positiven Sinne. Besonders ihr Look beim Staatsbankett am Mittwochabend sorgte für Diskussionen bis hin zu Kritik.