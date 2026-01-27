Melania Trump: First Lady ruft nach tödlichen Schüssen zur Einheit auf

Der Druck auf die Regierung wächst, nachdem Bundesbeamte in Minneapolis zwei US-Bürger erschossen haben. Trump schlägt auf einmal mildere Töne an – und auch die First Lady äußert sich.
First Lady Melania Trump ruft die USA nach den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten in Minneapolis auf US-Bürger zur Einheit auf. „Wir müssen uns zusammenschließen. Ich rufe zur Einheit auf“, sagte sie dem Sender Fox News. Sie wisse, dass ihr Mann - US-Präsident Donald Trump - am Montag gute Gespräche mit dem Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, und dem Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, gehabt habe. Sie würden zusammenarbeiten, um auf ein friedliches Zusammenleben ohne Ausschreitungen hinzuwirken.