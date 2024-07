Melania Trump bei Parteitag: Seltener Auftritt neben Ehemann Donald Trump

Die ehemalige First Lady Melania Trump (54) ist am Donnerstag (18. Juli) beim Parteitag der Republikanischen Partei in Milwaukee aufgetreten. Sie zeigte sich neben Ehemann Donald Trump (78), der bei der Veranstaltung die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei angenommen hat. In seiner Rede schwärmte er von seiner Ehefrau.

"Auf dieser Reise ist es mir eine Ehre, von meiner wunderbaren Frau Melania begleitet zu werden", sagte Trump laut CNN. Die Anwesenden und auch Melania Trump erhoben sich von ihren Sitzen und die 54-Jährige winkte strahlend ins Publikum. Donald Trump lobte ihren "wunderschönen Brief an Amerika", den sie nach dem Angriff auf die Wahlkampfveranstaltung verfasst hatte. Er schlug vor, ihn in das offizielle Programm der Republikaner aufzunehmen: "Das wäre eine Ehre." Die ehemalige First Lady hatte eine Erklärung veröffentlicht, in der sie, wie auch andere Familienmitglieder des ehemaligen Präsidenten, auf die Schüsse bei der Trump-Kundgebung in Pennsylvania reagierte. Unter anderem beschrieb sie darin den Schützen als "ein Monster", das ihren Mann "als unmenschliche politische Maschine" wahrgenommen habe.

Lesen Sie auch

Familiäre Unterstützung

Als Melania Trump die Bühne in Milwaukee betrat, gab ihr Ehemann ihr einen Kuss auf die Wange und sie zeigten sich Hand in Hand. Die ehemalige First Lady trug bei dem öffentlichkeitswirksamen Auftritt ein rotes Ensemble mit knielangem Rock und Blazer. Donald Trump dankte in seiner Rede auch "seiner gesamten Familie", darunter seine Söhne und Töchter und seine zehn Enkel. Bei dem Event waren einige Familienmitglieder anwesend, unter anderem zeigten laut CNN Ivanka (42), Eric (40), Tiffany (30) und Donald Trump Jr. (46) ihre Unterstützung für ihren Vater. Barron Trump (18), der gemeinsame Sohn von Trump mit Ehefrau Melania, war nicht anwesend.

Melania Trump hatte sich bisher während des gesamten Wahlkampfes ihres Mannes nur selten gezeigt. So verpasste sie unter anderem die erste TV-Debatte zwischen Donald Trump und Amtsinhaber Joe Biden (81). Sie absolvierte lediglich öffentliche Auftritte beim Startschuss der Kampagne im November 2022 in ihrem Haus in Mar-a-Lago und bei der Stimmabgabe bei den Präsidentschaftsvorwahlen in Florida im März.