Melania-Premiere: Trumps halten Händchen auf dem roten Teppich

In Washington hat die Doku "Melania" ihre Premiere gefeiert. Hauptperson Melania Trump zeigte sich dabei Hand in Hand mit Ehemann Donald auf dem roten Teppich.

Der Film "Melania" hat am Donnerstagabend seine Premiere gefeiert. In Washington zeigte sich die Hauptperson des Projekts, First Lady Melania Trump (55), auf dem roten Teppich Händchen haltend mit ihrem Ehemann Donald Trump (79). Die 55-Jährige präsentierte auf der Veranstaltung ein schwarzes, geknöpftes Kleid von Dolce & Gabbana und dunkle Stilettos. Der US-Präsident zeigte sich in einem dunkelblauen Anzug.

"Ich bin sehr stolz auf den Film", sagte Melania laut "New York Post" zu Reportern. "Sie werden Humor sehen, Sie werden Trauer sehen, Sie werden Mode sehen", erklärte die First Lady über das, was das Publikum erwarten darf. Die Öffentlichkeit werde zudem erfahren, "was es bedeutet, von einer Privatperson wieder zur First Lady zu werden".

Präsident Trump bezeichnete das Projekt seiner Frau als "einen sehr wichtigen Film". Er zeige das Leben im Weißen Haus, so der 79-Jährige: "Das ist tatsächlich eine große Sache." Später erklärte Melania Trump auf der Veranstaltung Medienberichten zufolge außerdem über ihr Werk: "Manche haben dies als Dokumentarfilm bezeichnet. Das ist es nicht." Es sei "eine kreative Erfahrung, die Perspektiven, Einblicke und Momente bietet, die nur wenige wahrnehmen".

Zu den Gästen der Veranstaltung zählten unter anderem Rapperin Nicki Minaj (43), TV-Star Dr. Phil (75) oder US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45). Auch Melanias Vater Victor Knavs (81) kam zur Unterstützung seiner berühmten Tochter. Melanias Mutter starb im Januar 2024 im Alter von 78 Jahren.

Darum geht's in "Melania"

Am heutigen 30. Januar startet "Melania" in den US-Kinos. Das Projekt beleuchtet 20 Tage im Januar 2025, bevor Donald Trump zum zweiten Mal als US-Präsident vereidigt wurde, aus der Sicht von Melania Trump. Für die Doku soll der Amazon-Konzern laut US-Branchenmedien angeblich 40 Millionen US-Dollar gezahlt haben.

Regie bei "Melania" hat der kontroverse Filmemacher Brett Ratner (56) geführt. Er war nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens seit dem Jahr 2017 in Hollywood de facto gecancelt, erlebt jetzt jedoch ein Comeback.