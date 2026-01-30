Melania-Premiere: Trumps halten Händchen auf dem roten Teppich

In Washington hat die Doku "Melania" ihre Premiere gefeiert. Hauptperson Melania Trump zeigte sich dabei Hand in Hand mit Ehemann Donald auf dem roten Teppich.
Der Film "Melania" hat am Donnerstagabend seine Premiere gefeiert. In Washington zeigte sich die Hauptperson des Projekts, First Lady Melania Trump (55), auf dem roten Teppich Händchen haltend mit ihrem Ehemann Donald Trump (79). Die 55-Jährige präsentierte auf der Veranstaltung ein schwarzes, geknöpftes Kleid von Dolce & Gabbana und dunkle Stilettos. Der US-Präsident zeigte sich in einem dunkelblauen Anzug.