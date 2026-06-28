Mel Brooks wird 100: Guter Humor kennt kein Verfallsdatum

Der Name Mel Brooks steht stellvertretend für zeitlosen, liebenswerten und cleveren Film-Klamauk. Und auch mit nunmehr 100 Jahren ist der Saft noch immer mit dem "Spaceballs"-Schöpfer.
"Spaceballs, das T-Shirt. Spaceballs, das Buch zum Ausmalen, Spaceballs, das Lunchpaket. Spaceballs, die Müsliflocken. Spaceballs, der Flammenwerfer - die Kinder stehen auf sowas." Seit exakt 100 Jahren ist an diesem 28. Juni der Saft nun schon mit Mel Brooks. Dass er auch nach einem Jahrhundert auf Erden noch voll in Selbigem steht, will der Komiker mit der Rückkehr einer seiner kultigsten Rollen aus einem seiner kultigsten Filme unter Beweis stellen: Merchandising-Meister Joghurt.