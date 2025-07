Mel B: Zweite Hochzeitsfeier soll sexyer werden

1 Mel B plant mit Rory McPhee eine weitere Hochzeitsfeier. Foto: ddp/INSTAR

Nach der Hochzeit ist vor der Hochzeit: Mel B (50) möchte ihre traditionelle Traumhochzeit in der St. Paul's Cathedral in London am Wochenende mit einer zweiten Feier in diesem Sommer komplettieren. Es soll "sexyer" werden, kündigt das Spice Girl laut eines Berichts der britischen Boulevardzeitung "The Sun" an.