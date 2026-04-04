Meisterwerke der Kunstgeschichte: Wo die sieben berühmtesten Gemälde der Welt hängen

Von Leonardos rätselhaftem Lächeln bis zu Picassos Antikriegsgemälde: Diese sieben Werke haben Kunstgeschichte geschrieben. Sie hängen in den bedeutendsten Museen der Welt - vom Louvre in Paris über die Reina Sofía in Madrid bis zum MoMA in New York. Eine Reise zu den berühmtesten Bildern der Welt.
Manche Bilder kennt die ganze Welt. Oft muss nur ihr Name fallen, und die Zuhörer haben sofort die Formen und Farben vor dem geistigen Auge. Folgende sieben Gemälde stechen dabei besonders hervor - sie gehören zu den berühmtesten Kunstwerken überhaupt. Wer sie im Original erleben möchte, muss eine Reise durch Europa unternehmen und einen Abstecher in die USA machen.