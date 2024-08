Fans und Clubs nehmen Abschied von Christoph Daum. Im Kölner Stadion ist eine große Trauerfeier geplant. Gedacht wird der Trainer-Ikone auch vor Spielen.











Link kopiert



Die Trauerfeier für den am Samstag gestorbenen Fußballtrainer Christoph Daum wird am 12. September im Kölner EM-Stadion stattfinden. Dies bestätigte der 1. FC Köln am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Express“ darüber berichtet.