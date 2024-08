Meistertrainer des VfB Stuttgart: Christoph Daum ist tot

1 Christoph DAUM ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Foto: SvenSimon/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Christoph Daum galt als Sprücheklopfer und Lautsprecher, als Motivationskünstler und Messias. Hohen Hürden hat der einstige Meistertrainer sich nie widersetzt, seinen größten Kampf nun aber verloren.











Er hätte das nie öffentlich gesagt, aber in den vergangenen Monaten ging es Christoph Daum alles andere als gut. Es gab Nächte, in denen er kaum einschlafen konnte. Tage, an denen ihm die Kraft für die einfachsten Dinge fehlte. Die Chemotherapien saugten dem früheren Meistertrainer Stück für Stück die - doch nur scheinbar grenzenlose - Energie aus dem Körper.