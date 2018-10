Meisterschaften im Kürbiswiegen in Ludwigsburg 10 000 Euro für den Weltrekord

Von Patricia Beyen 05. Oktober 2018 - 15:08 Uhr

Bei den deutschen Meisterschaften am 7. Oktober und den Europameisterschaften am 14. Oktober werden Kürbis-Schwergewichte gesucht. Foto: dpa

Mehr als eine Tonne wiegen die Giganten: Am 7. und 14. Oktober 2018 messen sich im Blühenden Barock in Ludwigsburg wieder die Schwergewichte unter den Kürbissen.

Ludwigsburg - Genau 916,5 Kilogramm hat der Kürbis eines bayerischen Züchters im September bei einem Wettbewerb in Thüringen auf die Waage gebracht. Der bis dahin schwerste Kürbis Deutschlands ist in der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg zu sehen. Und dort messen sich an diesem Sonntag, 7. Oktober, von 13 Uhr an die deutschen Kürbiszüchter mit ihren größten und schwersten Gewächsen im Südgarten des Blüba, um diesen Rekord zu knacken. 1000 Euro Gewinn winken dem Erstplatzierten, noch einmal dieselbe Summe erhält der Züchter, wenn er auch das bayerische Schwergewicht übertrumpft. Der längste Kürbis und die schwerste Wassermelone werden an diesem Nachmittag ebenso prämiert.

Der Weltrekord liegt bei gut 1190 Kilogramm

Eine Woche später, am Sonntag, 14. Oktober, wird es internationaler: Dann dürfen von 13.30 Uhr an die größten und schwersten Kürbisse Europas beim Wiegen im Blüba gegeneinander antreten. Der Sieger erhält eine Prämie von 1500 Euro. Der bisherige Rekordkürbis kommt aus Belgien. Er hat vor zwei Jahren 1190,5 Kilogramm auf die Waage gebracht – Weltrekord. Sollte es einem der Züchter gelingen, mit seinem Riesengewächs einen neuen Weltrekord aufzustellen, kann er sich über eine Siegprämie von 10 000 Euro freuen.

Nach den beiden Meisterschaften werden jeweils die drei schwersten Riesenkürbisse bis zum Ende der Kürbisausstellung im Blühenden Barock am 4. November ausgestellt. Danach werden die Giganten geschlachtet und ihre für Züchter kostbaren Samen verkauft, sodass im nächsten Jahr daraus vielleicht ein noch größerer Rekordkürbis wachsen kann.