„Meisterkonzert“ im Beethovensaal: SWR Symphonieorchester und Elisabeth Leonskaja begeistern

Die beeindruckende Pianistin Elisabeth Leonskaja, das fabelhafte SWR Symphonieorchester und der formidable Dirigent Thomas Guggeis: Alles kommt zusammen beim Russ-„Meisterkonzert“.
Welche der großen, stilbildenden Pianisten konzertieren noch nach dem Tod von Alfred Brendel und Maurizio Pollini? Maria João Pires hat erst kürzlich das Ende ihrer Karriere bekannt gegeben, Daniel Barenboim ist gesundheitlich angeschlagen – so bleiben zwei Frauen, die das Erbe jeweils auf ihre Weise glanzvoll weitertragen: Martha Argerich, die nach einem zeitweisen Rückzug eine ganz erstaunliche Alterskarriere hinlegt – am 12. Februar wird sie in Stuttgart zu hören sein. Und Elisabeth Leonskaja. Im Sommer vergangenen Jahres hat die in Wien lebende, 80 Jahre alte Russin in Ludwigsburg einen grandiosen Schubert-Abend gespielt. Nun gab sie zusammen mit dem SWR Symphonieorchester im Rahmen der Meisterkonzertreihe von Russ Klassik eine weitere beeindruckende Demonstration ihrer Kunst.